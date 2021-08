Iisrael on värvikas, vali ja vastuoluline riik, millest tundub igaühel oma arvamus olevat. Juudid, moslemid ja araablased koos Euroopa välistudengite, endise Nõukogude Liidu immigrantide ja Aafrika pagulastega moodustavad nii vürtsika supi, et seda on raske alla neelata. On aga üks aspekt, mis neid kõiki ühendab ja erimeelsused kõrvale jätab. Selleks on veendumus, et toit on kultuuri tähtsamaid osi.