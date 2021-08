«Eesti matus» jõudis Apollo TV filmilaenutusse

Juuni alguses esilinastunud ja veel kinokavades olev mängufilm «Eesti matus» on nüüd kättesaadav Apollo TV filmilaenutuses. «See on Eestis esmakordne, et kinokavas olev film jõuab samal ajal juba ka mõne teleteenusepakkuja valikusse.