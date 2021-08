Välismaa lühiuudised

Helsingi võitleb purjus tõukeratturitega

Soome pealinna arstid nõuavad, et elektritõukeratastega sõitmine keelustataks nädalavahetuste öötundidel, sest enamik Helsingi õnnetusi tõukeratastega toimub öösel põhjusel, et juhid on purjus. Õnnetused ei ole lakanud ka pärast seda, kui eelmisel kuul otsustati vähendada tõukerataste öist kiiruspiirangut linnapiirkondades. Helsingi Meilahti haigla teatel toimusid rohkem kui kaks kolmandikku tõukerattaõnnetustest ajavahemikul kella kümnest õhtul seitsmeni hommikul. 80 protsenti tõukerattajuhtidest, kes said vigastada, olid õnnetuse hetkel joobes. Transpordiminister Timo Harakka on lubanud ohutuse tagamiseks augusti lõpus kohtuda taas üürifirmadega. PM