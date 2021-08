Prokuratuur on lõpule jõudnud Mailis Repsi süüasja uurimisega ja süüdistus on saadetud tutvumiseks nii talle kui ka tema advokaadile. FOTO: Mihkel Maripuu

Et mõista kohut endise haridus- ja teadusministri Mailis Repsi üle, keda süüdistatakse riigivara omastamises, ei tohi tal olla saadikupuutumatust. Prokuratuur on nimelt lõpule jõudnud tema süüasja uurimisega ja süüdistus on saadetud tutvumiseks nii Mailis Repsile kui ka tema advokaadile.