Presidendiküsimust saadab pessimism

Võimaliku presidendikandidaadi kontuurjooned on endiselt hägused, kuid üha jõulisemalt on juurdunud arusaam, et uuel riigipeal võiks olla mingigi poliitiline taust, eelistatult isegi välispoliitiline, ent teda ei maksa otsida ei Kesk- ega Reformierakonnast. Õlekõrs Isamaale või sotsiaaldemokraatidele?