Eesti lühiuudised

Sotsiaalministeeriumi kantsleriks võib saada Maarjo Mändmaa

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (Reformierakond) ning tervise- ja tööminister Tanel Kiik (Keskerakond) teevad valitsusele ettepaneku nimetada sotsiaalministeeriumi kantsleri ametikohale Maarjo Mändmaa (pildil). Kui valitsus tema kandidatuuri heaks kiidab, asub Mändmaa ametisse 23. augustist. Mändmaa on lõpetanud 1996. aastal Eesti Riigikaitse Akadeemia korrektsiooni kolledži kriminoloogia eriala kiitusega ja õppinud avalikku haldust Tartu Ülikooli ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikooli magistrantuuris. Aastatel 1996–2000 oli Mändmaa justiitsministeeriumi kriminaalhoolduse osakonna juhataja, 2000–2002 justiitsministeeriumi siseauditi osakonna juhataja ja aastatel 2002–2007 sotsiaalministeeriumi kantsler. Alates 2007. aastast on ta juhtinud ASi Hoolekandeteenused. Lisaks on ta Praxise nõukogu esimees ja MTÜ Sõbralik Eesti juhatuse liige ning MTÜ Naabrivalve asutajaliige. Mändmaad on autasustatud Valgetähe III klassi teenetemärgiga. PM