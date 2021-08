Välismaa lühiuudised

Iraak viib oma kodanikke Leedu piirilt kodumaale

Iraak on kodumaale toonud umbes 370 kodanikku, kes olid jäänud Valgevene ja Leedu piirile, teatas kolmapäeval välisministeeriumi eestkõneleja Ahmed al-Sahaf. Sahaf kinnitas, et Iraak kavatseb ka lähitulevikus koju lennutada oma kodanikud, kes on piirile jäänud. Iraak teatas eelmisel nädalal, et peatab tähtajatult kõik reisilennud Minskisse, kuhu võivad lennata vaid tühjad lennukid, et tuua tagasi Iraagi kodanikke. Sel aastal on Leedus Valgevene piiri lähedal kinni peetud 4115 ebaseaduslikku piiriületajat, peamiselt Iraagi kodanikud. Eelmise ööpäeva jooksul saatsid Leedu piirivalvurid Valgevenesse tagasi 11 ebaseaduslikult piiri ületada püüdnud migranti, Leetu ei pääsenud ükski, teatas piirivalve. STT/BNS