«Eks me elasime väga leplikult ja kasinalt, just nõnda, nagu olukord võimaldas. Aga lootusrikkalt. Et iga päev läheb natuke paremaks,» nendib varsti pärast Eesti iseseisvumise taastamist, 1990. aastate esimesel poolel köögi(aja)kirjaniku teed alustanud Maire Suitsu.