Mullu suvel Eesti kagupiiril alanud viivitusaia, juurdepääsu- ja patrullteede ning muu, sissetungijate tabamiseks hädavajaliku taristu ehitus on jõudnud nii kaugele, et esimene veerandsada kilomeetrit Eesti ja Venemaa piiri lõunapoolsemast osast on saamas migrandikindlamaks kui eales varem.