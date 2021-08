Kuidas uute reeglitega heasse vormi saada?

Koroona-aastad on mõjunud laastavalt nii vaimule kui vormile. Laiskadel on muidugi olnud hea vabandus varnast võtta: «Pole ju võimalik trenni minna, piirangud!» Kas ikka on? Ja milliste reeglitega peavad sel sügisel arvestama need, kes eelistavad ikkagi terved ja vormis olla?