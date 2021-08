Lühiuudised

Eesti

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad, et reovee koroonaviirusesisaldus on peaaegu üle Eesti kas mõõdukas või suur. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on viiruse kogus reovees kasvanud rahulikus tempos, äkilise hüppeta. Sel nädalal torkab kaardilt ­ainsa punase ehk väga suurt viiruskogust näitava tulemusega silma Tartu linn. See läheb kokku Tartumaa suure ­nakatunute arvuga. «Meie seekordsed tulemused näitavad, et nakatumisarvu kasv ­Tartus ilmselt jätkub,» ütles Tenson. Tartu Postimees