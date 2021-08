Meri on Vesturbærist ehk Läänelinnast (Reykjavíki üks vanimaid piirkondi) kiviga visata, ääretu ja soolakalt adrulõhnane. Või mis meri ta on – lausa ookean! Vasakult paistab üle vee kätte Islandi presidendi residents, tilluke otsekui nukumaja, paremale jäävad aga sakilised neemeotsad ja nende kohal pimeduses süttivad tuled. Kuid liiva on vähe, pigem rohupuhmad ja suured mustad kivirahnud vetikate niiske päevateki all ning tõusu ja mõõna vaheldumisest tekkinud veelombid. Nende taga aga suur hall tühjus mõni kraad heledama taevahalli all.