Kui lugeda tänapäeva arutlusi augustiputšist, kordub mõte, et see oli selline veidi totter ettevõtmine, mida ei tasunud tõsiselt võtta. Aga mina mäletan, et 19. augustil 1991. aastal, putši esimesel päeval mulle, 18-aastasele värskele tudengile, küll ei tundunud, et seda ei tasu tõsiselt võtta.Tollal liikus ju info hoopis teistel kiirustel ning mahtudes, info oli väga vasturääkiv ning vähemalt esialgu üsnagi hirmutav. Mida te mäletate oma emotsioonidest putši esimesel päeval, kui polnud veel ikkagi lõplikku selgust, mis suunas kõik areneb?