Vabandust, kas ma tohin naerda?*

Sel suvel sai paljude eestlaste lemmikseriaal «Allo! Allo!» külge hoiatuse, et selle keelekasutus ja hoiakud on ajastule iseloomulikud. Poliitkorrektsuse ja solvumiskultuuri ajastul on naljaga keerulised lood: kui mõni ei saa naljast aru, solvub, kaebab ja ongi kunstitükk eetrist maas. Seda üllatavam on, et valmis sai animafilm «Prints», mis narrib armutult niigi viimasel ajal pidevate kannatuste küüsis vaevlevat briti kuningakoda.