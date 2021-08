Tänavapuhastusauto jäi raudteeviadukti alla kinni

13. augustil jäi kella 13.30 paiku Tartus Riia tänava raudteeviadukti all kinni tänavapuhastusauto. Juhtunu tõttu oli liiklus häiritud.

Avarii hetkel jalgrattaga sündmuspaiga lähedal olnud Uku Pira nägi Riia tänaval endast möödumas tänavapuhastusautot, mille kollane mahuti oli jäänud tavapärasest teistmoodi, kallutatud asendisse. Ta otsustas suure autoga kaasa liikuda ning nägi pealt, kuidas too kõva pauguga sillale sisse põrutas ja sinna kinni jäi. «Krohvi lendas ja korraks tuli tossu. Siis jooksis üks teetööline vaatama, mis on juhtunud, vestles juhiga ning appi tormas veel töömehi,» rääkis ta.

Elektrolüüser on rohelise vesiniku tootmise tsüklis tähtis lüli, mis aitab tuule- ja päikeseenergiat vesinikuna salvestada. See on vajalik näiteks väga tuulistel või päikeselistel päevadel, mil roheelektrit jääb üle. Tuulevaiksetel ja pilvistel päevadel saab vesinikuna salvestatud energia kütuseelementide abil uuesti elektriks muuta.