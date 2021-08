Eesti lühiuudised

Tallinna haigla ei pruugi taasterahastu raha saada

Eesti majandus on sellel suvel jõudnud koroonakriisieelsele tasemele ja jätkab analüütikute hinnangul jõudsas tempos kasvamist. See teeb omakorda keerulisemaks Euroopa Liidu taasterahastu kasutamise, sest sealt jagatavad summad sõltuvad liikmesriigi majandust tabanud tagasilöökide ulatusest. Eesti loodab saada üle miljardi euro, aga meie head majandusnäitajad võivad seda summat sadade miljonite võrra vähendada. Rahandusministri ülesandeid täitev justiitsminister Maris Lauri ütles, et ei oska veel öelda, kui suur ­kärbe tuleb. Tallinna haigla rahastamine Euroopa Liidu taasterahastust muutub üha ebatõenäolisemaks ehitushindade tõusu tõttu. PM