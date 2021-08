«Mida ma tõesti Eesti Vabariigi valitsuselt ootaksin lähiajal, on otsus selle kohta, kuidas me kaitseme ja kuidas me päästame neid inimesi, kes on Afganistanis meie heaks töötanud,» sõnas Kaljurand. «On need siis tõlgid, kes töötasid meie kaitseväelastega koos, või on need teised tsivilistid, sest need inimesed ja nende pered lihtsalt tapetakse maha. See on väga tõsine küsimus,» rõhutas ta.