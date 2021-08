Tellijale

Kas see, mida me näeme Kabulis, on ajutine taandumine, üks kaotus paljude hulgast või on tegemist ikka päris suure läbikukkumisega?

See võib olla ajutine taandumine – see on tõeline draama, mis toimub Kabulis ja kogu Afganistanis.

Kahetsusväärne on see – mis on justkui tõeline üllatus nii Ameerika Ühendriikidele kui ka kogu läänemaailmale –, et Afganistani riik, valitsus ja relvajõud, keda on toetatud ja õpetatud välja kakskümmend aastat, see kõik kukkus väga kiiresti kokku nagu kaardimajake.