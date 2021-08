Volikogu tagandas linnapea kohalt «Narva kõige usaldusväärsema poliitiku»

Narva volikogu aseesimees Tarmo Tammiste ütleb, et poleks kunagi arvanud, et veel nii hilja, napilt paar kuud enne KOV valimisi, tuleb ette võtta midagi sellist nagu linnapea vahetamine.

«Aga poliitika on poliitika – ta on ettearvamatu: igaüks teeb oma otsuseid, astub oma käike. Kuidas soovite: kas suusad läksid risti või suusad läksid lahku. Ühel hetkel me enam Katriga koos minna ei saanud. Sellest on ka tingitud tänase volikoguistungi päevakord,» ütles Tammiste eile enne volikogu istungit, mille päevakorras oli kaks punkti: linnapeale umbusalduse avaldamine ja uue linnapea valimine.