Nostalgia võlu - moeasjad, mis ei aegu

Suvel on stiilseks jääda kõige raskem! Mida vähem asju selga panna, seda targemini tuleb neid valida. Kuid selle asemel, et igal soojal hooajal uut stiili-jalgratast leiutama hakata, võib inspiratsiooni ammutada ka ajatust ilust.

Tahaks öelda kleit, aga vaat ei saa! Minu puhul see ei toimigi alati, sest see on liiga lihtne valik! Kleidiga oled otsekohe riides ja iseendale jääb eneseväljendusrõõmu vähemaks. Pigem pakuvad kihilised komplektid mulle rohkem vabadust stiilimängudeks. Nii et minu suvelemmikud on hoopis lühikesed püksid. Ma ei soovita sportlikke ja liibuvaid, mida praegu ülipalju kantakse, vaid minu lemmikud on kindlasti kangast ja selge vormiga, pigem kehast eemale hoidvad. Kuid jalgu tahan päikesele näidata küll – püksid võiksid olla ikka uljalt lühikesed. Ja kindlasti heledad – olen väga suur heledate toonide austaja.