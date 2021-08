Kas covid-19 võib ohustada mehe erektsioonivõimet?

Mitmed noored mehed seostavad koroona-hoolimatust mehelikkuse ja vaprusega. «Mina ei vaktsineeri, mul on immuunsus olemas. Mina ei karda! Mask on mökudele. See on tavaline viirus.» Aga kui jutt ei käi enam köhast ja palavikust, vaid võimalikust erektsioonivõime ja viljakuse kaotusest?

«Covid-19 põdemise järel on tõesti täheldatud hüogonadismi ehk munandi toimimise häire sümptomeid. Sisuliselt on tegemist erektsioonihäiretega. Seetõttu on saanud tavaks juba patsiendiga kohtumise alguses küsida, kas ta on koroonaviirust põdenud,» ütleb Confido meditsiinikeskuse uroloog Roman Rusman puiklemata. «Kuna tegemist on isikliku teemaga, siis paljud mehed leiavad tee just erakliinikutesse. On tekkinud hulk inimesi, kellel on erektsioonihäired tekkisid nimelt pärast Covid-19 põdemist.» /jätkub/