Keskerakonna-vastase faalanksi read tihenesid

Eile liitus klubiga ka Eesti Konservatiivne Rahvuslik Erakond, mille esimees Martin Helme teatas, et tema on kohalikel valimistel Tallinnas nimekirja esinumber ja linnapeakandidaat. Tema sõnul tuleb nende sisehääletustel kokku pandav nimekiri tugev. Samas oli tal juba teada, et Haaberstis on EKRE esinumber Helle-Moonika Helme, Kesklinnas Euroopa Parlamendi liige Jaak Madison, Kristiines Urmas Reitelmann, Põhja-Tallinnas Argo Luude ja Pirital Kairet Remmak-Grassmann.