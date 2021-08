Elegantsi 3 tähtsat saladust

Trendid mööduvad, elegants jääb. Täna saavad kõik sellest selgemalt aru, vahepeal tekkis pettekujutelm, et ka hetkeliste moetujudega tuleks kaasa joosta. Kuid koroonaaeg on hooajalise moe pea peale keeranud ja tõelised väärtused ausse toonud. Moelooja Oksana Tandit avaldab kolm saladust, millel elegantne riietus õigupoolest püsib.

Kui naine näitab liiga palju, siis see ei ole tugevuse märk – ilus ja tark naine teab oma väärtust. Eks see, kui palju kellelegi meeldib endale lubada, sõltub ka haridusest ja kultuuritaustast. Mina olen ikkagi Ukrainast, päris konservatiivsest perest, eks sealt see tuleb. Kui see on sinu jaoks loomulik, võid ka rohkem paljastada, kuid minu jaoks on juba lõhik ees väga seksikas detail. Julge eneseväljendus, mis paneb fantaasia tööle – eriti veel punase korsettkleidiga.