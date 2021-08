Karis: neli erakonnajuhti olid minu nime arutanud

«Minu kõige parema teadmise juures tähendas see seda, et neli erakonnajuhti olid minu nime arutanud ja sealt tõukus ka see kõne,» selgitas Karis ettepaneku tegemise tagamaid. Seda kinnitas ka Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Indrek Saar, lisades, et kokkulepe oli, et enne kandidaadiotsingutega edasi minemist oodatakse ära Karise vastus.