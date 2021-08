Into Niilo muljet avaldav sürreaalne hambasõrmus on korraga lummav ja kõhe. FOTO: Hellely Tomberg

A-galeriis avati juuli lõpus Moskvast pärit ehtekunstniku Into Niilo näitus, mille keskne kontseptsioon on enesearmastus ja -aktsepteerimine. Projekt nimega «Hellad kohad», mis sai alguse juba kolm aastat tagasi ning on nüüdseks jõudnud ka Eestisse, ei näi esimesel pilgul üldsegi teab mis hell! A-galerii pisikesse näitusenurka sisenedes kerkib esimesena pähe mõistekolmik: fantasmagoorilis-groteskne anatoomia.