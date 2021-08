Välismaa lühiuudised

19-aastane neiu alustas ümberilmalendu

Belgia ja Briti päritolu Zara Ruther­ford alustas eile Belgiast ajaloolist ümberilmalendu. Kui plaan õnnestub, saab 19-aastasest Rutherfordist noorim naine, kes on üksi lennanud ümber maakera. Rutherford lendab ­ülikerge Shark Aero propellerlennukiga ja kavandatud marsruut kulgeb üle 52 ­riigi. Rutherford peaks jõudma ­tagasi Belgiasse 4. novembril. Noorest east hoolimata on Rutherfordil lenduripaberid taskus juba kaua ja piloodid on ka tema mõlemad vanemad. STT/BNS