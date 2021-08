Liikumise ja tardumise paradoksid

Miles Davise 1959. aasta album «Kind of Blue» on tänaseni üks olulisemaid muusikateoseid maailmas. On öeldud, et kui keegi küsib, misasi on jazz, tuleks neil lasta kuulata just nimelt seda plaati. Sügise lähenedes on hea seda (uuesti) kuulata. Muutliku ja põikleva loomuga Miles Davis koos John Coltrane’i, Bill Evansi, Jimmy Cobbi, Paul Chambersi ja Cannonball Adderleyga mängisid sisse midagi imetabast. See on rahutu ja otsiv muusika, mille salvestust kuulates võib mõelda ka improvisatsioonide mööduvusest ning liikumise ja tardumise paradoksidest. Ühelt poolt jääb «Kind of Blue» alati monumentaalseks kunstiteoseks, teisalt aga on selles midagi väga püsitut ja elujõulist.