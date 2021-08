Kris Lemsalu on kui aerosool, mis kirjutab oma värvid sõprade eludesse ja loomingusse, nii nagu kirjutab kirev kunstnikest kogukond ennast tema töödesse. Lemsalu elu koos kunstiga ei ole mitte objekti-, vaid lugude- ja inimestepõhine, see on sümbioos, kus kunst maskeerib end elu enese palituga.