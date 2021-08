Afgaani laps magab evakueerumislennukis, mis on Kabuli lennujaamast õhku tõusnud. Tundmatusse uude koju lendav lapsuke on lennuki põrandale magama jäänud ja sõdurid on talle vormirüü katteks peale asetanud. FOTO: Mark Lawson/ZUMA/Scanpix