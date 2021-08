Ei. Lisaks neile, kelle vaktsineerimiskuur on lõpule viidud vähemalt 14 päeva enne reisi, saavad Soome reisida ka need, kellel on olemas tõend, et koroonaviirus on läbi põetud viimase kuue kuu jooksul, või kel on kirjatäht, et viimase 72 tunni jooksul tehtud COVID-19 test on negatiivne. Samuti saavad Soome reisida need, kes on saanud vähemalt 14 päeva enne reisi ühe vaktsiinidoosi, kuid sellisel juhul peab Soome saabumise järel tegema koroonatesti 3–5 päeva jooksul pärast saabumist, seni tuleb aga vältida kontakte. Sama kehtib ka neile, kes reisivad negatiivse koroonatesti alusel ja kavatsevad Soome jääda kauemaks kui 72 tunniks. Kontaktide vältimine on Soome käsitluses tungivalt soovitatav, kuid kui nõutakse testimist, on see juba kohustuslik (ehk keeldumine trahviga karistatav).