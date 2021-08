Õnnetuseks ei olnud seekordne kogemus just otseselt stressimaandav, sest kui mu tuttav veidi enne saabumist oma toa ära broneeris, saabus hotellilt kõrgelennuliselt kahetsevas stiilis ja väga kaunilt kujundatud e-mail, milles teatati, et Am- Exi mõisahotellis vastu ei võeta ja kui hotellile mõnd teist krediitkaardinumbrit ei teatata, läheb broneering paraku tühistamisele.