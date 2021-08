Kui rääkida Eesti kultuurielust 21. sajandil, siis mis on teie meelest kõige suuremad muutused, mis viimase 30 aasta jooksul aset on leidnud?

Selge see, et viimase 30 aasta kõige suuremad muutused ongi olnud vabanemine, avanemine ja pea kõikide võimaluste tekkimine. Et loojad saavad teha seda, mida nende südamehääl neid tagant tõukama kutsub ning käia ka muudes kultuurides toimuvat piirideta avastamas, impulsse kogumas.