Need, kes on käinud kodundusõpetaja ja disaineri Anna Lutteri stuudios Kuut, teavad, et riiulid võivad olla omaette vaatepilt. Anna sõnul kannavad need moodsas kodus sama funktsiooni, mis oli vanasti puhvetkapil – kõik ilus ja väärtuslik on silmale vaatamiseks kenasti välja sätitud.