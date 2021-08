Stefan Löfen lahkub Rootsi peaministri ametist

Rootsi peaminister Stefan Löfven ütles, et lahkub novembris valitsusjuhi ja partei esimehe kohalt. «Järgmisel aastal juhib sotsiaaldemokraate keegi teine, mitte mina,» lausus Löfven, lisades, et ta soovis otsusest teada anda juba praegu, et ta mantlipärijal oleks aega end ette valmistada. Löfven on Rootsi sotsiaaldemokraate juhtinud ligi kümme aastat, neist seitse peaministrina. STT/BNS