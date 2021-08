Käesoleva aasta esimese viie kuu esialgsed andmed näitavad, et neljanda lapse sünde on olnud küll veidi vähem kui mullu samal ajal, kuid siiski ligi veerandi võrra enam kui 2016. aastal. Rekordilähedast arvu on seega oodata tänavugi. Nii nagu neljandaid, sündis mullu tunduvalt enam ka viiendaid ja mõningal määral ka järgnevaid lapsi, kuid selliste sündide koguarv on siiski liiga väike, et üldist sündimustaset mõjutada.