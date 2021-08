Iga riik on oma rahva nägu ja ilma rahvata poleks ka riiki. Ka Eesti rahvusriiki. Rahvastikumuutustel on seetõttu keskne roll riigi tuleviku kujundamisel.

Kas järelkasv on piisav? Millised on rände suundumused? Kuidas inimesed Eestimaal paiknevad? Mis rahvusest nad on ja mis keeles omavahel suhtlevad? Paljuski just nende rahvastikupoliitikaga seotud küsimuste vastustest sõltub, milliseks kujuneb Eesti riik ja kui edukalt õnnestub põhiseaduse sihte saavutada.