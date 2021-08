Ehkki Maarja Nuut on pikalt olnud üks Eesti muusika rahvusvahelisi edulugusid, oleks ta peaaegu oma karjäärile salaja punkti pannud, et pääseda muusikatööstuse «vildakast kummituslossist». Aasta aega maal põldu harides ja üksi stuudios mütates mõjus aga tervendavalt ja ta on mängus tagasi eriti iseseisva artistina, kes on loobunud nii plaadifirmast kui agendist ja tahab kriitikutelt ja publikult vaid üht: et nad tema muusikat päriselt kuulaksid.