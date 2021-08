Eesti inimarengu aruanne 2020 näitas, et ainult turukonkurentsil põhinev regionaalpoliitika ei ole peatanud Eesti piirkondlikke arenguerinevusi. Vaja on uut lähenemist, et pakkuda lahendusi neile inimestele, kes elavad piirkondades, kus riigi majanduskasvust osasaamine on pärsitud. Elanikel ei tohi hääbuda lootus laste paremale tulevikule kodukohas. Kui tahame ühiskonna Tallinna-suunalisest arengukreenist välja tuua, siis vajame alternatiivina tänasele suuresti «ülalt alla» juhitud asukohaneutraalsele regionaalpoliitikale kohapõhist lähenemist.