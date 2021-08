Välismaa lühiuudised

Merkel kaitses läbirääkimisi Talibaniga

Talibaniga tuleb olla dialoogis, kui on soov kaitsta neid muudatusi, mis toimusid Afganistanis kahe aastakümne jooksul, mil NATO seal kohal oli, ütles Saksa kantsler Angela Merkel eile. «Meie eesmärk peab olema säilitada nii palju kui võimalik,» ütles Merkel Saksa parlamendis peetud kõnes, lisades, et Talibani võimule naasmine on valus, kuid sellega tuleb hakkama saada. «Paljud asjad ajaloos võtavad palju aega. Sellepärast me ei tohi Afganistani unustada ja ei unusta,» lausus kantsler. Eile teatas Saksamaa suursaadik Afganistanis Markus Pötzel, et Taliban lubab afgaanidel, kelle dokumendid on korras, Afganistanist ära minna ka pärast USA vägede lahkumise tähtaega 31. augustil. AFP/BNS