22 ülemaailmse külalise seas on ka kunstnik Timur Si-Qin, keda pole samuti võimalik lihtsasti kokku võtta. Tema isa on hiina mongol ja ema sakslanna, kelle esivanemad elasid Eestis. Enne Biotoopia ametlikku algust rääkisime kunstist, tehnoloogiast ja religioonist. Otsustasime sinatada.

Biotoopia Konverentside ja kunstiürituste sari, mis üritab tugevdada kunstide ja teaduste vahelist võrgustikku. 26.–28. augustini Viinistu kunstisadamas ja biotoopia.ee. 22 kõnelejat ja kunstnikku, nende seas Andreas Weber, Margus Ott, Sirje Helme, Hasso Krull, Norman Orro, Grete Arro, Kristina Õllek, Vicente Raja ja Rein Raud.

Biotoopia fookuses on tänavu väga tugevalt ökoloogiline kriis. Kuidas on uute tehnoloogiate teke ja järjest süvenev kliimakriis kunsti rolli ühiskonnas muutnud?

Ma tegelikult ei arva, et see oleks muutunud. Kunst selle sõna laiemas tähenduses ongi kultuuri kude. Ja selles mõttes on kunst alati täitnud sama funktsiooni. Loomulikult on kunst teatud mõttes alati muutumises, aga mingil fundamentaalsel viisil on ta tegelikult kogu aeg ühesugune.

Kui rääkida keskkonnast, siis veel mõned aastad tagasi see teema kaasaegse kunsti valdkonda nii otseselt ei huvitanud. Kui mina nende teemadega tegelema hakkasin, just seoses uue materialismiga (filosoofiline koolkond, mis ühendab nüüdisaegse füüsika suhtepõhise metafüüsikaga – toim.), siis kohtasin ma kunstimaailmas väga tugevat vastupanu.

Ma mäletan, et inimesed olid toona üsna skeptilised selle suhtes, et looduse, evolutsiooni ja bioloogia küsimusi võiks kaasaegses kunstis huvitavalt käsitleda. See vist tuleneb osalt arusaamast, et loodus on midagi etteantut ja muutumatut. Aga tegelikkuses on see midagi palju dünaamilisemat.

Ja evolutsioon samuti. Toona ei saadud kunstimaailmas päris hästi ka uutest materialistidest aru ega osatud selliste filosoofide nagu Jane Bennetti mõtteid otseselt kliimakriisiga seostada. Aga mulle tundub, et see on nüüd muutunud.

Sa mainisid uusi materialiste. Millised mõtlejad sulle kui kunstnikule veel mõju on avaldanud?

Uutest materialistidest meeldib mulle väga Jane Bennett. Aga mind on tugevalt mõjutanud ka Manuel DeLanda. Mulle õudselt meeldib, kuidas ta kirjutab – väga konkreetselt. Ta suudab liikuda täiesti materialistlikus universumis hõlpsasti punktist A punkti Z ning seletada tee peal iga vahepealse kihi detailselt ja süvitsi lahti. Ühtlasi on ta mehhiklane, kellel on tugev šamanistlik või psühhedeelne minevik... või õigemini olevik. (Naerab.) Ma suhestun sellega.

Jah?

Psühhedeelikumid on põhimõtteliselt põlisrahvaste tehnoloogia, millel on nüüd vaikselt õnnestunud laiemasse maailma tagasi tulla. Ma olen saanud nendest kogemustest palju olulisi mõjutusi.

Su isa on hiina mongol ja ema sakslane, kelle esivanemad elasid Eestis. Sinu endine kasuisa on apatš. Kuidas on selline võimas kultuuridevaheline olemine mõjutanud su maailmataju?