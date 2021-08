Esmaspäeval seatakse presidendivalimiste esimeses voorus riigikogus kandidaadina üles vaid koalitsiooni toetatud Alar Karis. Praeguse Eesti Rahva Muuseumi direktori presidendiks saamine sõltub sellest, kas koalitsiooni kokkulepe peab ning hääletuse vabaks lasknud sotsiaaldemokraatide ja Isamaa liikmete seas jagub talle piisavalt toetajaid.



tellijatele Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Tellijale

Presidendi valimiseks riigikogus on vaja vähemalt 68 häält 101st. Alar Karise poolt, kelle kandidatuuri koalitsioon täna üles seab, on lubanud hääletada valitsusliitu kuuluvad Reformierakond ja Keskerakond, kellel on kahe peale kokku 59 häält. Seega peaks üheksa häält tulema opositsioonist.

Isamaalt ja sotsidelt tuleb hääli

11 saadikuga Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja 12 saadikuga Isamaa fraktsioonis, kes jätsid oma fraktsioonides hääletuse lahtiseks, leidub neid, kes on valmis Karist toetama, kuid kindlaid arve välja ei hõigata.

«Meil on kindlasti hulk inimesi, kes on positiivse hoiakuga, aga numbrit ma tõesti ei ütle,» jättis Urmas Reinsalu (Isamaa) lahtiseks, mitme Isamaa saadiku häälega saab koalitsioon arvestada. Küll pidas Reinsalu presidendi äravalimist riigikogus täiesti reaalseks.

Ka kinnitas ta, et Isamaa ühegi üllatuskandidaadiga presidendivalimistel välja ei tule. «Kas meil on mingisugust plaani või kandidaati üllatusena peidus? Ei ole niisugust asja!» kinnitas Reinsalu.

Jevgeni Ossinovski (SDE) rääkis Postimehele, et sotsid ei tulnud ühiselt Karist toetama, kuna neile valmistas suurt nördimust opositsiooni kaasamine kandidaadi leidmisel. «Meie pakutud Marina Kaljurand ja Kersti Kaljulaid on kõrvale heidetud ilma sisuliste argumentideta, ja siis on meile pakutud nii-öelda võta-või-jäta-põhimõttel koalitsiooni poolt kord üht, kord teist,» viitas Ossinovski kohtumisele koalitsiooni varasema võimaliku kandidaadi Tarmo Soomerega.