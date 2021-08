Ehkki Facebooki on iseloomustanud ­skandaalid vaat et kogu ettevõtte eluea jooksul, pole need ­eriti takistanud teenida üha suuremaid tulusid ja kasumeid ning selle kaasasutajal ja ­tegevjuhil Mark Zuckerbergil (37) tõusta maailma kõige rikkamate inimeste seltskonda. Käesoleva nädala alguses hindas Bloomberg Zuckerbergi vara väärtuse 135 ja Forbes 131 miljardile dollarile (vastavalt 115 ja 112 miljardile eurole).