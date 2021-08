Mis on võimatu missioon? Leida suve lõpul ja nädala alguses Saaremaalt üks tõeliselt hea söögikoht. Kohti muidugi on, kuid esmaspäev-teisipäev nad oma uksi naljalt ei paota. Me oleme sõbrannaga ringi sõitnud tubli tunni ja teinud kuus-seitse kõnet lähikonnas asuvatesse ja tuttavate kaudu kiita saanud restodesse. Kinni köik!

Aga seda, et elu meid oma kavalate keerdkäikudega tõelisse gurmaanide paradiisi juhatab, poleks me küll oodata osanud! Pritsukas on ideaalne suvepesa ja kuuleme kohalikelt, et vaid suvekuudel nad avatud ongi. Nii et kes seda lugu loeb – kähku masinale hääled sisse ja Saaremaa poole punuma. Viimased võimalused neist uhketest toidunaudingutest osa saada!