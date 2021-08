Peaasi, et veisetükki üle ei küpsetataks, toob Tiit Efert esile põhilise, millega veise puhul ka grillides kõige rohkem eksitakse. «Maitseks kohe pärast sütelt võtmist vaid soola ja värskelt jahvatatud musta pipart, ei mingit marinaadi. Nii on see kõige parem,» sõnab hobikokk ja toidu(aja)kirjanik, kes käib Tartu Lõunakeskuse kodumaise lihapoe Estonian Meat House terrassil paaril korral nädalas huvilistele veiseburgerit ja antrekooti grillimas.