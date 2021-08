Esmaspäeva hommikul istusime Niinemetsaga poolteist tundi Telliskivis. Kui loete neid ridu laupäeva ennelõunal, siis veel jõuate õhtuks Pärnusse, kus on «The Kidi» viimane etendus. Aga tähtsam kui üks naljatükk olid minu jaoks küsimused, et kuidas on noor inimene voolinud endast näitleja.