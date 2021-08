Seejuures on maanteetransport ainus valdkond, kus kasvuhoonegaaside hulk on kasvanud, moodustades 20 protsenti kogu Euroopa Liidu emissioonist. Autotööstus ise on Euroopa Liidu majanduse vaates võtmetähtsusega, moodustades sisemajanduse kogutoodangust üle seitsme protsendi ning pakkudes tööd otseselt või kaudselt kuni 14,6 miljonile eurooplasele. Euroopa autotööstuse investeeringud teadus- ja arendustöösse on keskmiselt 60,9 miljardit eurot aastas.