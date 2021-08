Naabrid oskavad üksteisest ikka väga erinevad olla. Hoolimata kogu lähedusest ja jagatud ajaloost, on Eesti ja Läti õllemaastik üsna erinev. Mõneti kõneleb see meie kasuks, kuid üldse mitte seetõttu, et me oleks kuidagi paremad või targemad. Mõneti jällegi võib Läti olukorda tajuda rikkamana, kuid jällegi sõltub vaatenurgast.