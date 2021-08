Hirmsad lood filmivõttel: näitleja põgenes platsilt ja diiva eksis metsa

Kas komöödiafilmi võtted on naljakad? Kust sa seda muidu teada saad, kui tuleb ise kohale lennata. «Suvitajate» võtteplats Saaremaal on vilkalt sagivaid inimesi täis, kuid stressis pole keegi. Asi paistab paljutõotav. Kaadrisse hõljuv Kaire Vilgats on selgelt suurem kui elu: uhke kaabu, lumivalge jumpsuit, leekivpunased huuled. Pausi ajal uurin, mis on seni olnud filmi naljakaim stseen.