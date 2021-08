Eesti lühiuudised

Eesti

Oktoobris toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogude valimisel ei saa jaoskondades vaktsineerimistõendit nõuda, kuna hääletamine on inimese põhiõigus. «Jaoskondades me vaktsineerimistõendit ei nõua, igaüks peab siiski saama hääletada, lähtuvalt sellest, et hääletamine on põhiõigus,» lausus riigi valimisteenistuse juht Arne Koitmäe (pildil). Ta lisas, et valimisjaoskonnas lähtutakse samadest reeglitest, mis kehtivad parasjagu ülejäänud avalikus ruumis – tuleb kanda maski ja hoida distantsi. PM