Selle nädala uudise peale, et Nirvana albumi «Nevermind» kaane asjus on algatatud lasteporno kasutamise süüdistus, pööras Kurt Cobain hauas mitu tiiru ümber.

Lisaks on see põhjustanud lapsevanemate seas paanika, mida võiks nimetada ka lausa pandeemiaks, sest mitte üheski maailmanurgas, kuhu viimaste aastakümnete digitaalfotograafia on jõudnud, pole lapsevanemat, kes poleks teinud tuhandeid fotosid, kus nad oma maimukesel mähkmeid vahetavad, teda ujutavad ja pissitavad.